Rütteln am Schulfrieden SPD droht mit neuem Streit in NRW

Die SPD zieht ihr schärfstes Schwert: Wenn ihre Forderungen zu grundlegenden schulpolitischen Weichenstellungen nicht gehört werden, wenn sich die schwarz-grüne Landesregierung nicht mit ihr an den Verhandlungstisch setzt, dann ist dieses Jahr Schluss mit dem Schulkonsens in NRW. Dann, so die Drohkulisse, könne es wieder ideologische Grabenkämpfe um die Bildungslandschaft geben.