NRW will mobile Pools übers Land schicken Schwimmen lernen im Lkw-Container

Noch in diesem Jahr sollen Kinder in Nordrhein-Westfalen in mobilen Pools ihre ersten Schritte ins kühle Nass wagen. Die Landesregierung plant die Anschaffung transportabler Schwimmbecken, die per Lkw auf Reisen gehen sollen in all die Städte und Gemeinden, in denen es nicht genügend Bäder und Schwimmkurse für alle Kinder gibt. Denn das ist ein flächendeckendes Problem.