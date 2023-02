Unternehmer und Gewerkschafter Wirtschaft fordert mehr Tempo vom Land

Weber verwies beispielhaft auf die angespannte Situation in den Kommunen: „Die Lage in den Kitas und Schulen ist inzwischen dramatisch. Wir reden teils von kollabierenden Systemen. Und alles, was wir bekommen, sind hübsche Glanzbilder.“ Die Bürgermeister hätten keinen Spielraum mehr und riefen angesichts der Herausforderungen bei der Flüchtlingsunterbringung laut um Hilfe. „Wenn Bund und Land sich dort nicht bewegen, rutschen die Kommunen reihenweise in die Haushaltssicherung. Und dann laufen wir Gefahr, dass hier gesellschaftlich etwas kaputtgeht“, warnte Weber und verlangte, dass das Land in Sachen Altschulden der Kommunen eine eigene Lösung auf den Weg bringen müsse. „Wir können uns in Zeiten steigender Zinsen keine ,Wer zuckt zuerst‘-Spielchen mehr leisten. NRW sollte jetzt selbst ein Stück Bereitschaft zeigen, das Problem zu lösen. Der reflexartige Fingerzeig nach Berlin und eine gleichzeitig vorherrschende Bewegungslosigkeit in Düsseldorf passen nicht mehr in die Zeit.“