Gymnasien mehr in die Pflicht nehmen : SPD will Veränderungen am Schulsystem aushandeln

Kinder in der Schule (Symbolbild). Die SPD im Düsseldorfer Landtag will Änderungen im System. Foto: dpa/Frank Molter

Düsseldorf Die SPD will, dass Schluss ist mit dem „Abschulen“ von Kindern. Sie will, dass junge Menschen gegebenenfalls auch an Gymnasien den Hauptschulabschluss machen können, und sie will nicht hinnehmen, dass ein Umzug die Schulkarriere knickt. Was die Partei jetzt konkret fordert.

Sie wolle keine neue Schulstrukturdebatte. Das hat die SPD im Wahlkampf immer wieder betont. Jetzt aber will sie den Schulkonsens in NRW neu verhandeln – und sie fordert durchaus grundlegende Veränderungen.

Im aktuellen System mit den verschiedenen Schulformen gebe es in den Städten und Gemeinden völlig unterschiedliche Angebote. So könne es sein, dass Jugendliche nach einem Umzug in eine andere Stadt ihre bisherige Schulform gar nicht mehr wiederfinden, weil es dort beispielsweise keine Realschule mehr gibt. „Das ist ein furchtbares Durcheinander“, heißt es in einem Papier, das Jochen Ott, Schul-Experte der SPD-Fraktion im Landtag und stellvertretender Fraktionschef, am Mittwoch präsentierte. Dass junge Menschen nach einem Ortswechsel auch den Schultyp wechseln müssen: „Das kann nicht sein, und da müssen wir ran.“

Die SPD will außerdem Abschulungen nicht weiter hinnehmen. Vor allem Gymnasien reichten Kinder, die sie als problematisch ansähen, „nach unten“ an andere Schulformen weiter. Das soll es nach der Vorstellung der SPD nur noch geben, wenn es dem Willen der Eltern entspricht. Ansonsten sollten Gymnasien sich verpflichtet sehen, die Kinder zu einem Abschluss zu bringen. Gegebenenfalls auch zum Hauptschulabschluss – sie sollten also entsprechende Förderungen und Möglichkeiten bieten.

Auch habe sich die Mehrheit der Gymnasien „aus dem Gemeinsamen Lernen verabschiedet“, leiste also zu wenig für die Förderung von Kindern mit Behinderungen. „Wir brauchen endlich eine verbindliche Verabredung zur Inklusion an den Schulen und ein Bekenntnis zum längeren gemeinsamen Lernen generell“, fordert die SPD.