Diskussion um die Noten Mehr Einser-Abis – Unis vermuten neue Strategien in den Klassenzimmern

Der Hochschulrektor erklärt sich die Zunahme an Spitzen-Abis mit einer veränderten Zielsetzung. „Es findet in den Schulen eine starke Fokussierung auf das statt, was ich wirklich unverzichtbar wissen muss, um gut durch das Abitur zu kommen. Anderes, was auch wünschenswert wäre, wird weniger gelehrt.“ Zum Beispiel die breitere Allgemeinbildung, das selbstständige Erschließen von Inhalten, aber auch menschliche Reife oder Empathie flössen in keine Abiturnote ein.