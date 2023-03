Olaf Gericke, neuer Präsident des Landkreistags NRW „Wir brauchen keine Flüchtlingsgipfel der Ankündigungen mehr“

Der neue Präsident des Landkreistages NRW, Olaf Gericke, startet mit Forderungen an Bund und Land in sein Amt. Die Flüchtlingskrise sei derzeit die größte Aufgabe für die Kreise. „Die Solidarität mit Flüchtlingen vor allem aus der Ukraine ist noch groß, aber die Stimmung kann gefährlich schnell kippen“, sagte er unserer Redaktion. „Wir brauchen keine Flüchtlingsgipfel der Ankündigungen mehr, sondern endlich Entscheidungen über Wohnungen, Finanzen und Integration.“ Die kommunale Familie sei am Limit und erwarte mehr Unterstützung von Bund und vom Land, deren Hilfe bislang nicht reiche.