„Letzte Generation“ FDP: Klimakleber sollen für Einsatzkosten aufkommen

Der FDP im Düsseldorfer Landtag stößt die Großzügigkeit im Umgang mit den Klimaklebern übel auf. Die Fraktion beschloss am Dienstag einen Antrag, wonach das Land die Störer künftig zur Kasse bitten soll. Zur Begründung heißt es, in Krisenzeiten stehe die Politik in der Pflicht, alles zu tun, um unnötige Belastungen für die Bevölkerung zu vermeiden. „Zu dieser Pflicht gehört insbesondere, die Bevölkerung vor Eingriffen in ihren Alltag, vor Straftaten und den damit verbunden Folgen zu schützen“, schreibt die FDP in dem Antrag,d er unserer Redaktion vorliegt. Radikale Klimagruppen wie die „Letzte Generation“ hätten im vergangenen Jahr mit öffentlichkeitswirksamen Protestaktionen für Schlagzeilen gesorgt, viel Geld generiert und führten ihren Weg 2023 weiter. Die Fraktion listet Nötigung, gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr, und Sachbeschädigungen als Tatmerkmale auf. Die Oppositionspartei bemängelt, Bundesländer wie Hessen, Bayern und Sachsen-Anhalt stellten den Verursachern solcher Blockaden mittlerweile die Kosten für die Polizeieinsätze in Rechnung. „In Nordrhein-Westfalen bleiben die Kosten für die Polizeieinsätze gegen radikale Klimagruppen, deren Mitglieder Straßen blockieren, an der Allgemeinheit hängen.“