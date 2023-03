Überraschungsbesuch im Tagebaugebiet Neubaur und Krischer versprechen mehr Transparenz

Erst am vergangenen Samstag war NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubaur (Grüne) in Erkelenz, um sich vor allem Kritik am Prozess der anstehenden Braunkohle-Leitentscheidung anzuhören. Am Samstagnachmittag war Neubaur zusammen mit Verkehrsminister Oliver Krischer (Grüne) zu einem Blitz-Besuch in Keyenberg erneut am Tagebaurand, um zuzuhören. In einem deutlich intimeren Rahmen als bei der Diskussion im Schulzentrum in der Vorwoche – vor Ort waren eine Handvoll Anwohner, Lokalpolitiker von Grünen und SPD sowie der Landtagsabgeordnete Thomas Schnelle (CDU) – ging es erneut um die anstehende Braunkohle-Leitentscheidung.