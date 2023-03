Neues Ortungs-System Die Polizei in NRW soll jetzt schneller zu Notfällen kommen

Bei seinem Besuch demonstrierten die Mönchengladbacher Beamten die Funktionsweise anhand von fiktiven Szenarien. Erster Fall: Eine Streife in der Innenstadt meldet Schussgeräusche, dann bricht der Funkkontakt ab. Die Leitstelle sieht das Auto auf dem Computermonitor, sieht welche Wagen am nächsten dran sind, und lotst sie hin. Die Symbole dreier Streifenwagen zucken über den Bildschirm bis zum Einsatzort. Zweiter Fall: Ein Bürger meldet einen Überfall. Die Leitstelle koordiniert vier Wagen sternförmig darauf zu. Ohne die Technik müsste die Zentrale in solchen Situationen erst herumfragen, wo sich welche Streife befindet, und sie „blind“ koordinieren. Kann ein Einsatzteam sich nicht mehr melden, ist unklar, wo genau es in Not geraten ist.