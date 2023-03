Fraktionsübergeifender Antrag NRW-Parlamentarier setzen Zeichen für Erdbebenopfer

In ihrem Antrag fordern die Parteien, die Landesregierung solle die Möglichkeiten prüfen, wie den Menschen in den betroffenen Gebieten aus NRW heraus weiterhin geholfen werden könne, insbesondere durch humanitäre Hilfslieferungen, medizinische Unterstützung, beim Wiederaufbau im Nachgang zur geplanten EU-Geberkonferenz. Auch solle die Landesregierung weitere Kooperationen und Unterstützung im Bereich des Katastrophenschutzes unterstützen und helfen, die Visaverfahren hier im Land zu beschleunigen. Zudem sollen NRW-Kommunen unterstützt werden, die langfristige Patenschaften für den Wiederaufbau in den betroffenen Regionen übernehmen wollen.