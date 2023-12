Vor der großen Umtauschwelle In NRW herrscht Frust über verkaufsoffene Sonntage

Die Untätigkeit der Landesregierung in Sachen rechtssichere Sonntagsöffnungen verärgert Städte und Handel in NRW. Schwarz-Grün hatte sich in den Koalitionsvertrag geschrieben, man wolle Ansatzpunkte prüfen, um im Rahmen des bestehenden Ladenöffnungsgesetzes eine rechtssichere und bürokratiearme Beantragung von verkaufsoffenen Sonntagen zu ermöglichen. In der Vergangenheit hatte die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi in zahlreichen Fällen erfolgreich gegen Sonntagsöffnungen geklagt und damit erreicht, dass die Städte inzwischen deutlich zurückhaltender bei dem Thema sind.