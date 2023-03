Anfrage an das Land FDP will Innenstadtbelebung und einen verkaufsoffenen Sonntag pro Monat

Die Liberalen wünschen sich dabei beispielsweise Pilotprojekte zur Zwischennutzung leerstehender Ladenlokale wie Popup-Stores und Showrooms, erklärte Angela Freimuth, Sprecherin für Bauen und Digitalisierung in der FDP-Fraktion. Digitalcoaches könnten Geschäfte passgenau und kostenfrei beraten, damit sie eigenes digitales Angebot auf die Beine stellen könnten. „Zudem wollen wir den Kommunen ermöglichen, pro Monat einen verkaufsoffenen Sonntag auszuweisen. Denn im Gegensatz zum Einzelhandel hat der Online-Handel 24 Stunden und sieben Tage die Woche geöffnet“, so Freimuth weiter. „Wichtig ist, dass das Land die Akteure an einen gemeinsamen Tisch holt, um die Bedarfe abzufragen und erste Rückmeldungen zu erhalten. Also die Praktiker, Einzelhandel und Kommunen.“