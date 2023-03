Debatte im NRW-Landtag Kriminalstatistik „wie ein Albtraum“

In der Debatte um die deutlich gestiegene Kriminalität in NRW im Jahr 2022 wirft die Opposition Landesinnenminister Herbert Reul (CDU) vor, die Zahlen schön- und sich aus der Verantwortung herauszureden. „Nordrhein-Westfalen ist nach sechs Jahren Reul unsicherer geworden“, sagte die SPD-Innenpolitikerin Christina Kampmann am Donnerstag im Innenausschuss des Landtags. Es habe ein Zehn-Jahres-Hoch bei Angriffen auf Polizei- und Rettungskräfte gegeben, schon 2021 habe man in NRW die meisten Drogentoten seit 30 Jahren gehabt. Die jüngste polizeiliche Kriminalstatistik lese sich „wie ein Albtraum.“