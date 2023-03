Weltfrauentag EU will mehr Plätze in Frauenhäusern

NRW-Familienministerin Josefine Paul (Grüne) begrüßte die EU-Pläne, warnte jedoch vor übertriebenen Erwartungen an eine schnelle Umsetzung: „Wir gehen davon aus, dass die Richtlinie nach diesem erfolgreichen ersten Schritt den weiteren, parlamentarischen Prozess der EU erfolgreich durchlaufen und im Dezember abgeschlossen sein wird, sodass die Richtlinie innerhalb von zwei Jahren in nationales Recht übersetzt werden kann.“ Allerdings sei es so, dass im Rahmen des Mehrjährigen Finanzrahmens grundsätzlich keine Mittel für die Finanzierung von Schutzplätzen in Frauenhäusern bereitgestellt werden könnten: „Gleichwohl ist es ein gutes Signal, dass Schutzstandards für Frauen in allen Mitgliedsländern harmonisiert werden und es für den Mehrjährigen Finanzrahmen, der für die Zeit ab 2026 neu verhandelt wird, die Chance gibt, dass perspektivisch mehr Mittel in spezielle Förderprogramme fließen können.“