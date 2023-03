Fachkräftemangel bei Medizinern Lauterbach will Budgets für Kinderärzte abschaffen

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) will die Finanzierung der Kinderärzte reformieren und so von den Pädiatern den wirtschaftlichen Druck nehmen. Lauterbach kündigte vor der Landespressekonferenz in Düsseldorf an, dass es zu dem Thema noch am Abend Gespräche geben werde. Für Kinder- und Jugendärzte werde es künftig kein Budget mehr geben. „Es gibt keine Deckelung der Honorare mehr, sondern es kann tatsächlich alles abgerechnet werden, was erbracht wird“, sagte Lauterbach.