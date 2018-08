Noch nichts vor? : 10 Tipps fürs Wochenende in NRW

Ein Ausflug in das Römerdorf in Xanten eignet sich für Groß und Klein (Archiv). Foto: Privat

Sie wissen noch nicht, was Sie am Wochenende machen wollen? Wir haben zehn Tipps für Ausflüge in unserer Region. Darunter etwas für Feinschmecker, Festivalgänger und so einiges zur Abkühlung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Susanne Hamann Von Susanne Hamann Autorendetails aufklappen Susanne Hamann (ham) ist Koordinatorin des Ressorts Gut leben. Sie schreibt hauptsächlich über die Themen Gesellschaft und Gesundheit. Ihre Stimme ist außerdem im "Gut leben"-Podcast zu hören. zum Autorenprofil

Weinfest in Düsseldorf

Am Freitag verwandelt sich der Marktplatz vor dem Rathaus in eine Weingenuss-Zone. Um 15 Uhr beginnt das Weinfest mit der Veranstaltung „Sommerweine & leichte Cuvées“, die sich rund um das Thema: Weine mit moderatem Alkoholgehalt dreht. Abends ab 18 Uhr tritt das Trio „UpToDate“ mit einer Auswahl aus Oldies, Jazz, Swing und Pop auf. Am Samstag ist das Motto „Bukettweine – ein Fest für Gaumen und Nase“. Unter diesem Motto präsentieren Weinmacher Weine mit gerprägten Aromen.

Am Sonntag stehen ab 12 Uhr die Winzer „Rede und Antwort“, da können alle Fragen rund um das Thema Wein gestellt werden.

Alltours Open Air Kino in Düsseldorf

Blick auf den Rhein, ein kühles Getränk in der Hand und ein toller Streifen auf der Leinwand - Open Air Kino im Sommer ist schon fast ein Muss. Der Eintritt liegt zwischen 12 und 15 Euro. Das gibt es am Wochenende zu sehen:

Freitag, 3. August: The Commuter

Samstag, 4. August: Jurassic World 2: Das gefallene Königreich

Sonntag, 5. August: Deine Juliet (Vorpremiere)

25 Jahre PollerWiesen in Köln

Am Samstag steigt die Geburtstagsparty der PollerWiesen. Das erste Techno-Festival Deutschlands, das draußen und sonntags stattfand, wird dann 25 Jahre alt. Tagsüber wird im Jugendpark gefeiert und getanzt, abends geht es zu Ehren des Jubiläums im Bootshaus weiter. Ein Interview mit PollerWiesen-Gründer Patrick Peiki finden Sie hier

Cranger Kirmes in Herne

Die Cranger Kirmes ist das größte Volksfest in NRW und geht nun in sein erstes Wochenende. Bis zum 12. August laden Schausteller, Fahrgeschäfte und Fressbuden zum geselligen Miteinander ein.

Rü... Genuss pur! in Essen

Vom 01. bis 05. August verwandelt sich der Messeplatz in Essen-Rüttenscheid in eine kulinarische Schlemmermeile. Für die abwechslungsreichen Leckerbissen werden über 20 Gastronomen sorgen, die in ihren mobilen Küchen um die Wette brutzeln, garen und würzen. Mehr Infos gibt es hier.

Weinfest in Duisburg

Knapp 50 Winzer aus fast allen deutschen Anbaugebieten sind vertreten. Sie präsentieren ihre gut gekühlten Weißweine und die vollmundigen Rotweine. Das Fest findet von 11 bis 22 Uhr auf der Königstraße in der Innenstadt statt.

Mit Asterix zu den Römern in Xanten

Die Tour stellt die reale Welt der Römer der Comic-Antike gegenüber. Viele der römischen Utensilien, die in den Asterix-Geschichten dargestellt sind, finden im Römermuseum Haltern ihre Entsprechung in den ausgestellten archäologischen Originalen. Die Führung findet am Sonntag um 14 Uhr statt und ist kostenlos.

Fledermaus-Tour in Oberhausen

Zu einer Fledermaus-Führung im Revierpark Vonderort in Oberhausen lädt der Regionalverband Ruhr am Samstag, 4. August, ein. Die zweistündige Tour startet um 21 Uhr. Über die Route Industrienatur führt ein Förster durch den Wald. Interessenten treffen sich neben dem Restaurant Waldhof auf dem Parkplatz an der Bottroper Straße 322 in Oberhausen. Die Teilnahme kostet für Erwachsene fünf, für Kinder drei Euro.

Eine Stunde Salzgrotte

Wer absolut genug von der Hitze hat, dem sei ein Besuch in der Salzgrotte empfohlen. Nicht nur ist die salzhaltige Luft gesund für Atemwege und Haut. Die künstlich angelegten Salzstollen sorgen auch für ein kühles Klima von rund 20 Grad - man bekommt sogar Decken, teils eine Wärmflasche, um nicht zu stark auszukühlen. Perfekt für die Flucht aus einem heißen Sommertag. Eine Übersicht über alle Salzgrotten in NRW finden Sie hier.

Für einen Tag ans Meer