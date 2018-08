Schloss Rheydt: Ritterfestspiele locken am Wochenende

Wochenendtipp : Ritter messen sich auf Schloss Rheydt

Das Ritterfest auf Schloss Rheydt bietet ein buntes Spektakel. Foto: Markus Rick

Mönchengladbach Am Wochenende geht es auf Schloss Rheydt hoch her: Die alljährlichen Ritterfestspiele stehen an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Ritter sind los: Vom 10. bis 12. August verwandelt sich Schloss Rheydt wieder in eine Kulisse für die alljährlichen Ritterspiele. Längst hat sich das von der Marketing Gesellschaft der Stadt organisierte historische Familienfest nicht nur am Niederrhein, sondern weit über die Grenzen der Region hinaus als besondere Attraktion im sommerlichen Ausflugskalender etabliert.

Auch in diesem Jahr wird auf einem 4000 Quadratmeter großen Areal vor dem Schloss ein Ritterturnier ausgetragen. Präsentiert wird es von der Stunt-Reitergruppe „Die Kaskadeure“; gemeinsam mit Fechtern, Knappen und Parsevanten wird der „Kampf um Rheydt“ aufgeführt. Für Unterhaltung sorgen zudem ein mittelalterlicher Markt mit Korbflechtern, Steinmetzen und Kerzenziehern. Dazu gibt es ein Tavernenspiel, mittelalterliche Musik und ein abwechslungsreiches Kinderprogramm.



Mönchengladbach : Schloss Rheydt lädt zum Ritterfest

zurück

weiter