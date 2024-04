Open-Air-Theater startet bald Am Schauspielhaus wird die Fanzone für die Euro 2024 aufgebaut

Das Areal soll zum kulturellen Hotspot der Euro 2024 in der Landeshauptstadt werden. Insgesamt 2000 Personen können vor Ort im Sommer auf 1500 Quadratmetern Fläche Platz finden. Die nun aufgebaute Tribüne umfasst 512 Plätze. Sie ist Teil des schon im Mai startenden Kulturprogramms am Schauspielhaus. So feiert das Open-Air-Theaterstück „Glaube, Liebe, Fußball“ am Freitag, 24. Mai, Premiere. Zu sehen sind dann nicht nur professionelle Schauspieler, sondern auch Fans oder Hobbymusiker. Sie spielen Szenen aus einem Stadion nach, die wie mit einem Vergrößerungsglas in den Vordergrund gerückt werden. Karten sind erhältlich unter dhaus.de. Die öffentliche Voraufführung am Mittwoch, 22. Mai, ist bereits ausverkauft, eventuell wird es Restkarten an der Abendkasse geben.