Cranger Kirmes in Herne 2018: Vier Millionen Besucher werden erwartet

Herne Die Cranger Kirmes gehört zu den ganz großen Volksfesten in Deutschland: Für die extreme Hitze wappnen sich Schausteller mit Zusatz-Kühltheken und riesiger Eiswürfelmaschine.

Elf Hektar Kirmesgelände, mehr als 500 Schausteller, elf Tage Kirmesspaß und Temperaturen von über dreißig Grad: Mit der Cranger Kirmes startet am Donnerstag eines der größten Volksfeste in NRW bei großer Hitze. Bis zum 12. August werden am Rhein-Herne-Kanal rund vier Millionen Besucher erwartet. Die Veranstalter rechnen bei der andauernden Hitze jedoch damit, dass sich ein Großteil des Besucherandrangs eher in die etwas kühleren Abendstunden verlagern wird.