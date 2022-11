Förderpreise der Stadt Eine Quelle für Kreative

Die Bloodflowers um Sängerin und Gitarristin Nadia Wardi erhielten den Förderpreis in der Sparte Musik. Die 2018 gegründete Band hat sich dem Psychedelic Rock verschrieben und freilt derzeit an ihrem Debütalbum, das 2023 ganz klassisch auf Vinyl erscheinen soll. In der gleichen Kategorie wurde auch die in Düsseldorf lebende Sopranistin Rosha Maura Fitzhowle geehrt. Die gebürtige Schottin ist davon überzeugt: „Die Oper hat mich ausgewählt. Meine Stimme passt einfach am besten dazu“.