Musiktheater im Volksgarten Das rosa Einhorn hat den Blues

Die Tausendfüßlerin (Katharina von Bülow ist für Kimberley Boettger-Soller eingesprungen) hat lauter linke Füße, mag aber so gern tanzen. Und im Monster (Katarzyna Kuncio) steckt unterm bodenlang behaarten Hut eine Möchtegern-Diva. „So oder so oder so“ erzählt also vom Anders-Sein-Wollen. Und natürlich vom Anders-Sein-Dürfen. Dafür schlüpfen die drei Akteure in schillernde Seifenblasen-Kostüme, erzählen von der Glühwürmchen-Familie, in der eins mal alleine leuchten will. Die Musik säuselt und groovt, poltert und charmiert dazu, mit den Farben der Scheinwerfer ändern sich ganze Welten. Die Akteure sind ganz nah an den Zuschauern, so nah wie das Stück selbst. Zauberhaft.