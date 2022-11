Alte Post in Neuss Eva Rottstedt ist die Neue im Kulturforum

Die Wahl ist am Ende auf Eva Rottstedt gefallen: Die 34-Jährige wohnt mittlerweile mit ihrer Familie in Neuss, gebürtig kommt sie aus Ostfriesland und hat an der Universität in Hildesheim Kulturpädagogik studiert. Ihren Masterabschluss machte sie im Bereich „Bildende Kunst und künstlerische Konzeptionen“ an der Philipps Universität in Marburg. Dort wurde sie auch selbst künstlerisch aktiv, sie fertigte Malereien und multimediale Installationen.