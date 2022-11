Animationsfilm „Strange World“ Disney nähert sich den Themen der Gegenwart

Bei all dem Aufgreifen sozial wichtiger Themen geht Disney das Thema Diversität mit einer angenehmen Selbstverständlichkeit an. Weder die Hautfarben der Charaktere, noch deren Sexualität – Ethan schwärmt für seinen Kumpel Diazo – werden in irgendeiner Weise kommentiert. Stattdessen werden sie als das wahrgenommen, was sie sind: vollkommen normale und reale Charakteristika. Besonders bei dem jungen Zielpublikum kann das schon früh einen positiven Effekt haben und zur Normalisierung unterschiedlicher Lebensrealitäten beitragen.