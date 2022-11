Neue Platte „Paul“ Drogenentzug und Therapie – Sidos vermutlich ehrlichstes Album

Nach seinem Entzug habe Sido eine Therapie gemacht. Dort und während des Schreibens seiner Platte sei ihm immer klarer geworden: „Da ist was in mir, was dafür sorgt, dass ich so exzessiv Drogen nehme und mir selbst so wehtun und schaden möchte“. Seine neue Platte „Paul“ beginnt mit einer Therapiesitzung und geht über in die Aufarbeitung seines Lebens.