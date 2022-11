Ehrungen in Düsseldorf Heinrich Albrand wird mit dem Nordtaler geehrt

„In seiner Amtszeit hat er sich in außergewöhnlicher Weise um die Belange des Vereins sowie des Stadtteils gekümmert. Dabei lebte er stets vor, was soziales Engagement und Kameradschaft ausmacht. Nachdem Heinrich Albrand 2017 vom Amt des 1. Vorsitzenden zurücktrat, stand er seinem Nachfolger sowie dem gesamten Vorstand dennoch stets mit Rat und Tat zur Seite“, heißt es in der Begründung zur Preisverleihung. Für seine Verdienste um das Stockumer Schützenwesen wurde Albrand bereits 2017 mit dem Stockumer Ehrenstern ausgezeichnet, die höchste Auszeichnung des Stockumer Schützenvereins.