Altstadt-Club ruft zu Spendenaktion auf Boston Bar startet Charity-Aktion mit MTV-Kunst

Theresa Kallrath (kallART) verlost gemeinsam mit Andreas Apostolakis von der Boston Bar eines der wenigen exklusiven MTV-EMA-Kunstwerke. Die Düsseldorfer Künstlerin gestaltete mehrere Kunstobjekte für die Awards, die kürzlich vergeben wurden. Die farbenfrohen und lebendgroßen Objekte wurden im Hotel The Wellem im Andreas-Quartier und im Hotel Kö59 präsentiert. Nun klinkt sich die Boston Bar in der Altstadt für den guten Zweck ein: „Wir haben das Charity-Projekt ‚Colors for Kids‘ ins Leben gerufen“, sagt Andreas Apostolakis, der mit Walid El Sheikh die Boston Bar führt. Eines der Kunstobjekte wird im Zuge einer Spendenaktion verlost – und alle Erlöse gehen an die Deutsche Kinderkrebsstiftung. Auch bedeutsam in diesem Zusammenhang: Apostolakis Patentochter, die kleine Elina (4), ist selbst von Krebs betroffen und mitten in der Behandlung. „Es ist unglaublich, wie viel Kraft dieser kleine Mensch und seine Eltern haben. Es ist ein wunderschönes Gefühl, ein wenig unterstützen zu können.“ Die Spendenaktion ist bislang bis Ende kommender Woche geplant, die Teilnahme ist über die Instagram-Seiten der Boston Bar und von Theresa Kallrath möglich. Jeder gibt so viel, wie er will. Jeder Spender kommt in einen Lostopf und hat die Möglichkeit, das Kunstwerk zu gewinnen.