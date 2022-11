Sonderausstellung im Düsseldorfer Filmmuseum Ein Wiedersehen mit Lassie, Flipper und dem weißen Hai

Als das Kino laufen lernte, waren Vierbeiner zunächst schmückendes Beiwerk, dann Begleiter der Schauspieler, bis sie selbst zu Hauptdarstellern wurden. Liz Taylor begann ihre Karriere 1943 mit Lassie an ihrer Seite. Die schlaue Collie-Dame begeistert in der deutschen Neuverfilmung, deren zweiter Teil 2023 in die Kinos kommt, wieder eine neue Generation.