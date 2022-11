Interview mit Anke Engelke „Irgendwie muss ich meine Prominenz ja sinnstiftend nutzen“

Anke Engelke ist das Gesicht von Action Medeor, dem Medikamenten-Hilfswerk aus Tönisvorst, dem größten in Europa. „Botschafterin“ ist sie seit fast 20 Jahren. Als Spendensammlerin ist die Komikerin und Schauspielerin so authentisch wie erfolgreich, zunächst im Kampf gegen Aids, seit langem schon in der Kampagne zur Bekämfung von Malaria. Immer wieder ist sie nach Afrika gereist, wo Medeor zahlreiche Projekte initiiert hat. Kurz nach unserem Gespräch bricht sie nach Sierra Leone auf. Und schon zum dritten Mal steht sie in der Tonhalle zusammen mit den Düsseldorfer Symphonikern auf der Bühne eines Benefizkonzerts mit Bedeutendem und Leichtem von Maurice Ravel, George Gershwin, Jacques Ibert und Aaron Copland. Die „Düsys“ sind ja seit 2014 Kulturpartner von Action Medeor.