Gymnasium am Moltkeplatz Krefelderin erhält Haribo-Preis

(RP) Für ihre Facharbeit im Grundkurs Biologie zum Einfluss des Sehsinns auf das Geschmacksempfinden von süß und sauer wurde Sophie von Hagen (Q2) von der Dr. Hans-Riegel-Stiftung (Haribo) mit dem ersten Preis in der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf ausgezeichnet. Die mit 600 Euro dotierten Fachpreise werden für besonders gute vorwissenschaftliche Arbeiten in den MINT-Fächern vergeben. Auch das Gymnasium am Moltkeplatz – als Schule der Erstplatzierten – erhielt einen Sachpreis im Wert von 250 Euro. „Talente zu finden und zu fördern, sie zu begleiten und zu vernetzen – das gehört zu den Schwerpunkten der Dr. Hans Riegel-Stiftung. Wir sehen in der Förderung der MINT-Bildung eine wichtige Basis zur Sicherung und Gestaltung unserer ökologischen und ökonomischen Zukunft“, so Prof. Ingeborg Henzler, Vorstandsmitglied der Riegel-Stiftung. In diesem Jahr wurden 85 Facharbeiten aus der Region eingereicht und von einer Expertenjury der Heine-Uni bewertet. Die drei besten Facharbeiten aus den jeweiligen MINT-Fächern wurden prämiert.