Das neue Kirchenjahr beginnt Die Chancen des Advents

Der Advent steht also in einem großen Zusammenhang der Menschheitsgeschichte. Das kann man schulterzuckend ignorieren und sein Leben weiterleben wie bisher. Man kann das aber auch als Chance nutzen, diese Tage und dann auch unsere Krisenzeit allgemein bewusster zu leben. Der Advent ist ja nicht aus der Zeit gefallen, er hat nichts Nostalgisches an sich. Der Advent unserer Tage könnte noch stärker als in früheren Jahren mit Hoffnung verbunden sein, mit einem zuversichtlichen Blick in eine Zukunft, die immer schon ungewiss war. Wir können nicht wissen, wie es in der Ukraine weitergehen, wann das Töten dort enden wird. Ein Fragezeichen bleibt vorerst auch hinter der Aussicht, wie wir und viele andere Menschen den Winter meistern werden. Und über unser künftiges Klima gibt es derzeit nur widersprüchliche Prognosen. Werden wir tatsächlich eine der letzten Generationen sein?