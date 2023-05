Zwischen Inflation und US-Pleite Trübe Aussichten nach der Winter-Rezession

Ob aus der kleinen Winter-Rezession nun eine echte Krise wird, hängt von mehreren Faktoren ab: Bleibt Deutschland auch im nächsten Winter eine Gasmangellage erspart - oder kauft China den Weltmarkt für Flüssiggas leer? Schaffen die USA es auch dieses Mal, rechtzeitig die Schuldenobergrenze anzuheben - oder löst der Parteienstreit dort die kaum vorstellbare Zahlungsunfähigkeit der Vereinigten Staaten aus? Eine neue Finanzkrise wäre die Folge und ist das letzte, was die Welt nun braucht. Das alles hat die Bundesregierung nicht in der Hand, andere Hebel schon: Sie muss rasch den Heizungsstreit beilegen, um die Unsicherheit aus dem Markt zu nehmen. Sie muss die Bürokratie in Ausländerämtern abbauen und so die Arbeitskräfte-Zuwanderung erleichern. Und sie muss sinnvolle Sozialreformen starten, um die Beitragslast zu lindern. Es ist Zeit für Zeitenwenden aller Art.