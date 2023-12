Wirtschaft warnt vor steigenden Strompreisen Haushaltsbeschlüsse der Ampel lösen wenig Begeisterung bei Wirtschaft und Kommunen aus

Der Juso-Vorsitzende Philipp Türmer hat den Ampel-Kompromiss noch schärfer kritisiert. „Das ist eine Haushaltseinigung mit Schieflage! Nach mehr als 200 Stunden Beratungen der drei Ampel-Spitzen kommt ein Ergebnis raus, das den gleichen Trend wie vorher zeichnet: Die FDP als kleinster Koalitionspartner kann die größten Gewinne nach Hause tragen“, sagte Türmer. Wer Bürgergeld beziehe und sich weiterbilden wolle, schaue durch die Abschaffung des Bürgergeld-Bonus’ in die Röhre. „Dabei ist gerade in einem wirtschaftlichen Umbruch Fortbildung wichtig“, sagte Türmer. Stattdessen werde auf verschärfte Sanktionen gesetzt. „Wer Sanktionen braucht, um ein Haushaltsloch zu stopfen, hat den Schuss nicht gehört!“, kritisierte der Juso-Vorsitzende. „Durch die Mehrbelastungen bei den Netzentgelten und durch den höheren CO 2 -Preis werden die fehlenden Milliarden bei den Bürgern eingetrieben. Menschen mit geringen und mittleren Einkommen müssen am meisten darunter leiden, weil auf Maßnahmen wie das Klimageld verzichtet wird“, sagte Türmer. „Das Festhalten der FDP an der Schuldenbremse geht damit wieder mal zulasten der Bürger“, so der Juso-Vorsitzende.