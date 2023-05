Mit 20, 30 und 40 So viel Geld sollten Sie verdienen – je nach Altersgruppe

Die Arbeit nimmt mit 40 von 168 Stunden etwa ein Viertel unserer wöchentlichen Zeit in Anspruch, wenn man von 24 Stunden am Tag ausgeht. Geht man von zwölf Stunden pro Tag aus, weil der Mensch Schlaf braucht, beanspruchen die Vollzeit-üblichen 40 Arbeitsstunden in der Woche sogar die Hälfte unserer freien Zeit. Das ist eine ganze Menge und daher ist es nicht nur von Bedeutung, dass Menschen zufrieden in ihrer Tätigkeit sind, sondern auch, dass sie angemessen bezahlt werden. Aber was ist überhaupt angemessen?