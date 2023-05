Von Düsseldorf aus entspannt reisen Was man über die Fahrt im Nachtzug wissen muss

Die Tickets unterscheiden sich je nach Komfort. Ein Platz im Sitzwagen ist die günstigste Reisemöglichkeit. Schlafwagen sind am komfortabelsten und entsprechend auch am teuersten. Diese gibt es – bei den Nightjets der ÖBB – in der Standard- und Deluxe-Variante. Bei der Standardversion wird ein Waschbecken angeboten, in der Deluxevariante ein eigenes Bad mit Waschbecken, Dusche und WC. Bei beiden Formen gibt es ein frisch bezogenes Bett, das vor und nach dem Schlafen in einen Sitz umgewandelt werden kann, mit Decke, Laken und Kopfkissen. Zudem gibt es ein Getränk, eine Zeitung, Handtücher, Seife, Hausschuhe und Ohrstöpsel, Mineralwasser sowie ein Frühstück, das nach Belieben zusammengestellt werden kann. Im Schlafwagen sind zwischen ein und drei Personen untergebracht, bei Einzelbuchungen wird zudem zwischen Männer- und Damenabteilen getrennt. In Liegewagen gibt es vier bis sechs Sitze, die ebenfalls zu Liegen umgeklappt werden können. Der Komfort ist nicht ganz so groß wie in einem Schlafwagenabteil; zudem sind die Betten schmaler. Im Liegewagen gibt es auch keine Trennung nach Geschlechtern. Es ist aber möglich, einen Platz im Damenabteil zu buchen.