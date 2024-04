Auswertung des Max-Rubner-Instituts Bisherige Zuckerreduktion reicht noch nicht aus

Die Verringerung von Zucker, Fett und Salz in Fertigprodukten kommt nach einer Auswertung für die Bundesregierung zu wenig voran. Insgesamt zeigten die Ergebnisse, dass bisherige Änderungen der Rezepturen noch nicht ausreichten, um eine ausgewogene Ernährung im erforderlichen Umfang zu unterstützen, heißt es in einem am Donnerstag vorgelegten Bericht des bundeseigenen Max-Rubner-Instituts. Zucker-, Fett- und Salzgehalte in einigen Produktgruppen seien reduziert worden. Die Daten verdeutlichten aber auch, dass Reduktionsbemühungen „in den letzten Jahren teilweise nachgelassen haben oder zum Stillstand gekommen sind“.