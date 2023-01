Weltmeisterschaft in Oberhof Das sind die Medaillenfavoriten bei der Biathlon-WM 2023

Bei den Biathletinnen ist Denise Hermann-Wick die große deutsche Hoffnung auf WM-Medaillen in Oberhof. Im Weltcup hat es in dieser Saison bisher erst zu einem Sieg gereicht, allerdings hat sie die Heim-WM ganz klar als Hauptziel ausgegeben und ihre Saison darauf ausgerichtet. Das hat schon 2022 bei Olympia gut funktioniert, wo sie Gold gewann. Mit Tiril Eckhoff fehlt zudem eine Titelverteidigerin bei der WM in Thüringen. Und auch ihre norwegische Teamkollegin Marte Olsbu Roiseland ist nach ihrer krankheitsbedingten Pause noch nicht in Topform.