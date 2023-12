„Schlichtweg Unsinn“ DSV weist Kritik an Biathlon auf Schalke zurück

Das möchte Schwarzbach so nicht stehen lassen. „Mit der World Team Challenge sind wir einmal im Jahr bei den Fans vor Ort, die sonst eine lange Anreise hätten, um einmal Biathlon live zu sehen“, sagte er. „Allein das schlägt sich schon positiv in der Bilanz nieder. Wenn der BUND einmal mehr den Wintersport pauschal als Mitschuldigen der Klimakrise an den offenen Pranger stellt, dann ist das schlichtweg Unsinn.“