World Team Challenge Team Frankreich gewinnt überlegen beim Biathlon auf Schalke

Im Massenstart ging es für Hettich-Walz dann auch direkt mit null Fehlern im ersten Schießen weiter. Aber auch da war Team Frankreich mit Julia Simon schneller. Roman Rees ging so an Position zwei in seine erste Runde. Kebinger schickte Doll auf Rang sechs ins Rennen. Der blieb im Gegensatz zu Rees dann allerdings fehlerfrei. Rees musste gleich dreimal in die Strafrunde. Kebinger/Doll arbeiteten sich währenddessen auf Rang zwei vor und lieferten sich ein spannendes Rennen mit Frankreich. Kebinger ließ sich von der Schnellschützin Simon nicht aus der Ruhe bringen. Ihre gute Schießleistung reichte aber trotz Fehlern bei Simons Partner Claude nicht, weil die Französin in diesem Rennen weder auf der Strecke noch am Schießstand zu schlagen war. Außerdem leistete sich auch Doll im letzten Schießen zwei Fehler. Die Franzosen gewannen überlegen. Doll kam mit mehr als 50 Sekunden Rückstand als Zweiter ins Ziel. Was wiederum für das Verfolgungsrennen einen Rückstand von 20 Sekunden für Team Deutschland zwei bedeutete. Platz drei sicherte sich Norwegen. Hettich-Walz/Rees leisteten sich insgesamt zu viele Fehler, um im Massenstart vorne dabei zu bleiben. Sie kamen als Siebte ins Ziel.