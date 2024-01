SPD-Fraktion in Rommerskirchen Grünes Licht für Haushaltsentwurf 2024

Die SPD-Fraktion im Rat der Gemeinde traf sich zu ihrer Haushaltsklausur unter Mitwirkung des Bürgermeisters Martin Mertens und Verwaltungsmitarbeitern am letzten Januarwochenende in Marienheide. Die Kämmerin Susanne Garding-Maack erläuterte den Haushalt und bezog Stellung zu den vorbereiteten Fragen der Fraktionsmitglieder. Der Haushaltsentwurf 2024 wurde vor dem Hintergrund der aktuellen Herausforderungen diskutiert. Hohen Ausgaben stehen in der Gemeinde Rommerskirchen auch hohe Einnahmen gegenüber.