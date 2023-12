Klimawandel Naturschutzbund sieht Biathlon auf Schalke kritisch

Mit Blick auf das Thema Klimawandel hat der FC Schalke 04 nach eigenen Angaben bereits einiges unternommen. So ist das Nachhaltigkeitsprojekt am Alpenpark Neuss, der in diesem Jahr etwa 3000 bis 3500 Kubikmeter Schnee liefert, abgeschlossen. Der Schnee werde dort komplett ökologisch und vollständig aus Wasser produziert, die Photovoltaikanlagen erwirtschafteten zudem mehr Strom, als der Alpenpark abnehme, teilte der Verein auf Anfrage mit. Der in diesem Jahr benötigte Schnee war bereits in der Skihalle vorhanden und musste nicht extra produziert werden.