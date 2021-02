Weltmeisterschaft in Pokljuka : Das sind die Medaillenfavoriten bei der Biathlon-WM 2021

Foto: dpa/Hendrik Schmidt 16 Bilder Biathlon-WM 2021: die Favoriten auf Medaillen

Service Pokljuka Die Norweger sind bei den Herren mit gleich vier Spitzenathleten die klaren Favoriten auf die Titel bei der Biathlon-WM 2021 im slowenischen Pokljuka. Bei den Frauen sieht das zumindest etwas anders aus. Auch Deutsche haben bei den Weltmeisterschaften vom 10. bis 21. Februar Chancen auf WM-Titel.

Bei den Biathleten ist Johannes Thingnes Bö seit Jahren das Maß der Dinge. Aktuell liegt er erneut im Gesamtweltcup vorne. Allerdings zeigte er sich in diesem Winter nicht mehr ganz so dominant wie in den beiden Vorjahren. Neben ihm konnten drei weitere Norweger in dieser Saison bei den Skijägern bereits Siege einfahren: Bös Bruder Tarje, Johannes Dale und Sturla Holm Laegreid. Sie alle dürfen sich berechtigte Hoffnungen auf WM-Titel im Slowenien machen. Mit dieser Teamstärke sind die Norweger ohnehin klarer Favorit auf Gold in der Staffel.

Doch auch Frankreich rechnet sich mit den laufstarken Quentin Fillon Maillet und Émilien Jacquelin Chancen auf WM-Medaillen aus. Aus deutscher Sicht ist Olympiasieger Arnd Peiffer erneut ein Medaillenkandidat. Er gewann den Massenstart in Hochfilzen und stand in diesem Winter bereits mehrfach auf dem Podest. Benedikt Doll und Erik Lesser können ebenfalls jederzeit aufs Podest laufen und somit auch Edelmetall bei der Weltmeisterschaft in Pokljuka gewinnen - wenn sie am Schießstand konstanter treffen.

Bei den Biathletinnen ist Franziska Preuß die große deutsche Hoffnung auf Medaillen. Auch sie stand im Weltcup 2020/21 bereits mehrfach auf dem Podest.

Doch die Topfavoritinnen kommen auch hier aus Norwegen. Marte Olsbu Röiseland war bei der WM 2020 in Antholz die große Gewinnerin und stellte mit Medaillen in allen sieben Wettkämpfen den WM-Rekord von Laura Dahlmeier ein. Auch in diesem Jahr ist sie in Slowenien die Topfavoritin. Die Norwegerin geht als Gesamtweltcupführende in die WM. Dort will sie Gold im Single und im Massenstart verteidigen - das könnten aber nicht die einzigen Titel bleiben. Ihre Landsfrau Tiril Eckhoff sowie die Schwedin Hanna Öberg und die Italienerin Dorothea Wierer werden wie Preuß versuchen, die junge Norwegerin zu stoppen.