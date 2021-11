Biathlon-Auftakt am Samstag : Preuß und Herrmann starten mit großen Ambitionen in den Olympia-Winter

München Am Samstag starten die deutschen Biathletinnen in die Olympia-Saison. Franziska Preuß und Denise Herrmann sind die großen Hoffnungen der deutschen Biathletinnen. Auf dem Weg nach Peking vertrauen sie auf unterschiedliche Strategien.

Ein goldener Sonnenuntergang am Horizont begrüßte Franziska Preuß und Denise Herrmann bei der Ankunft im schwedischen Östersund. Dort starten die Biathletinnen mit einem Einzel- am Samstag (11.45 Uhr) und einem Sprint-Rennen am Sonntag (11.00 Uhr/beide ZDF und Eurosport) in den Olympia-Winter - mit großen Ambitionen.