Kein Weltcup in Belarus : So plant die Ibu die Saison im Biathlon-Weltcup

Die Saison-Eröffnung der Biathleten findet in Östersund statt. Foto: AP/Fredrik Sandberg

Östersund Der Biathlon-Saison-Kalender wurde am Sonntag noch einmal überarbeitet. In Belarus werden keine Weltcup-Rennen stattfinden. Stattdessen wird die Saison in Schweden eröffnet.

Der Biathlon-Weltcup macht im kommenden Winter nicht wie zunächst geplant in Minsk-Raubichi in Belarus Station. Wie der Weltverband IBU bekanntgab, hat der Vorstand am Sonntag über einen aktualisierten Wettkampfkalender entschieden. Die Maßnahme sei „angesichts der aktuellen Situation in Belarus getroffen“ worden, hieß es in einer Mitteilung. Zudem soll nationalen Verbänden und ihren Teams schon früh Planungssicherheit gegeben werden. Belarus steht unter anderem wegen Menschenrechtsverletzungen in der Kritik.

Als Folge der Maßnahme wird die Saison-Eröffnung vom finnischen Kontiolahti ins schwedische Östersund verlegt. Die ersten Rennen des Olympia-Winters sind am letzten November-Wochenende geplant. Die für Anfang März 2022 in Belarus vorgesehenen Wettkämpfe werden wiederum vom 3. bis 6. März in Kontiolahti ausgetragen.

In Deutschland machen die Skijäger wie vorgesehen vom 6. bis 9. Januar im thüringischen Oberhof und vom 12. bis 16. Januar in Ruhpolding in Bayern Station. Der Saison-Höhepunkt sind die Winterspiele vom 4. bis 20. Februar im chinesischen Peking.

(dpa)