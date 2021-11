Orte und Termine : Wann und wo finden die Rennen des Biathlon-Weltcup statt?

Foto: dpa/Robert Henriksson 13 Bilder Das sind die Weltcup-Termine der Biathleten 2021/22

Düsseldorf Ende November starten die Biathleten und Biathletinnen in die neue Weltcup-Saison. Der Auftakt findet im schwedischen Östersund statt, danach folgen Rennen an insgesamt neun Orten. Das Highlight der Saison sind die Olympischen Winterspiele in Peking.

Die Biathlon-Union musste schon weit vor Beginn der neuen Saison umplanen. Eigentlich sollte es in Finnland losgehen. Als Austragungsort für das erste Rennen der Saison am 27. November war zunächst, wie schon im Jahr zuvor, Kontiolahti geplant. Da der März-Weltcup aber nicht wie geplant in Minsk in Belarus stattfinden kann, musste Kontiolahti als Ersatz herhalten. Zu unruhig war die politische Lage zuletzt in Minsk, zu groß die Planungsunsicherheit. Die Verlegung sorgte dafür, dass die Saison 2021/22 nun also in Schweden mit einem Doppelwochenende (27./28.11. und 02.12 - 05.12.) startet.

Im Dezember folgen dann noch zwei weitere Weltcup-Wochenenden mit mehreren Rennen. In Hochfilzen (10.12 - 12.12.) in Tirol und Annecy-Le Grand Bornand (16.12 - 19.12) in Frankreich gehen die Athleten noch vor der Weihnachtspause an den Start.

Nach dem Jahreswechsel werden dann auch wieder beliebten Wintersportorte Oberhof (06.12. - 09.12.), Ruhpolding (12.12 - 16.12.) und Antholz-Anterselva (20.12. - 23.12.) in Italien die Kulisse für die Weltcup-Rennen bieten. Im Februar 2022 stehen dann die Olympischen Winterspiele in Peking (05.02. - 19.02.) an. An insgesamt zehn Tagen stehen dort Einzel- und Staffelrennen auf dem Programm.