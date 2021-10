Langlauf bis Ski Alpin : ARD und ZDF sichern sich umfangreiches Wintersport-Paket

München Wintersport wird auch zukünftig im öffentlich-rechtlichen Fernsehen zu sehen sein. ARD und ZDF haben sich die Rechte an einem umfangreichen Paket gesichert. Dazu zählen etwa das alpine Ski-Weltcup-Finale 2022 oder Skispringen am legendären Holmenkollen.

Die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender haben sich die Rechte an einem umfangreichen Wintersport-Paket gesichert. SportA, die Sportrechteagentur von ARD und ZDF , hat mit der Agentur Infront einen Vertrag über die medialen Verwertungsrechte für Deutschland an mehr als 200 FIS-Weltcup-Veranstaltungen geschlossen. Die Vereinbarung gilt von 2021 bis 2026.

Der Vertrag umfasst die Frauen- und Männer-Wettbewerbe in den Disziplinen Ski alpin, Skispringen, Langlauf, Nordische Kombination, Freestyle, Ski Cross und Snowboard - unter anderem in Frankreich, Norwegen und Italien. Zu dem Paket zählen Top-Veranstaltungen wie das alpine Ski-Weltcup-Finale 2022 im französischen Courchevel, Skispringen am legendären Holmenkollen in Oslo oder Skifliegen in Planica/Slowenien. Der Vertrag beinhaltet neben den TV-Rechten auch umfassende Verwertungsmöglichkeiten auf Social Media und anderen digitalen Plattformen sowie für den Hörfunk.