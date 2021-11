Doll, Kühn und Co. : Das ist der Kader der deutschen Biathleten

Düsseldorf Die deutschen Biathlon-Männer müssen vor der Olympia-Saison den Rücktritt von Arnd Peiffer wegstecken. Der eine oder andere Athlet im DSV-Kader will nun endlich ganz vorn in der Weltspitze ankommen.

Die ganz großen Jahre der deutschen Biathlon-Männer scheinen vorerst vorbei. Das sieht man in dieser Saison auch am Kader der DSV-Männer für den Olympia-Winter. Nach dem Rücktritt von Arnd Peiffer klingen die Namen nicht mehr ganz so prominent, wie noch vor einigen Jahren. Dennoch will die aktuelle Generation vor allem bei den Olympischen Spielen überzeugen - und hat mit Benedikt Doll und Johannes Kühn auch äußerst erfolgreiche Kandidaten in den eigenen Reihen.