Im Alter von 50 Jahren Ex-Stabhochspringer Tim Lobinger nach Krebserkrankung gestorben

Der ehemalige Leichtathlet Tim Lobinger hat den Kampf gegen den Krebs verloren. Wie unsere Redaktion am Donnerstag aus mehreren vertraulichen Quellen außerhalb der direkten Familie erfuhr, erlag der ehemaligen Stabhochspringer im Alter von 50 Jahren dem Krebs. Am Abend bestätigte die Familie, dass Lobinger am Donnerstag in München verstorben ist. „Die ehemalige Stabhochsprung-Legende ist im engen Kreise friedlich eingeschlafen, er hat den Kampf nicht verloren, sondern auf seine Weise gewonnen“, teilte die Familie gegenüber RTL mit. Im März 2022 gab er selbst in der „Bunten“ bekannt, dass der Krebs zurückgekehrt sei.