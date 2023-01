EM-Start offen „Hobbysprinterin“ Mihambo freut sich beim Istaf auf den Weitsprung

Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo hält sich einen Start bei der Hallen-EM im März in Istanbul offen. „Das entscheiden wir im Laufe der Saison“, sagte die 28-Jährige nach dem geglückten Saisonauftakt beim Karlsruher Leichtathletik-Meeting. Die Ausnahmesportlerin von der LG Kurpfalz nahm nach dem 60-Meter-Sprint gerne den ersten Wettkampf des Jahres in ihrer Spezialdisziplin ins Visier. Am Sonntag steht der Weitsprung beim Istaf Indoor in Düsseldorf für sie an. „Die Vorfreude ist sehr groß“, sagte Mihambo, die mit ihrem Abschneiden als „Hobbysprinterin“ zufrieden war.