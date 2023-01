„Macht mir keinen Spaß mehr“ Hindernis-Ass und „Nacktjubler“ Mekhissi hört auf

Sportlich war Mekhissi über Jahre der Schrecken der dominierenden Kenianer. Er holte drei Olympiamedaillen, war zweimal WM-Dritter, gewann fünf EM-Titel - doch Freunde in der Szene hatte der 37-Jährige kaum. In Erinnerung bleibt Mekhissi vor allem für seinen „Nacktjubel“ bei der EM 2014 in Zürich.