Vom Tanker zum Schnellboot DOSB setzt auf Sportreform

„Man muss das Momentum nutzen und zunächst das Gesetz entwickeln. Das muss seinen parlamentarischen Gang gehen“, erklärte Burmester. Von einem Referentenentwurf des Ministeriums bis zur Verabschiedung dauere es manchmal bis zu einem Jahr. „Alles, was noch bis 2024 oder gar 2025 andauert, hilft uns nicht weiter. Deshalb wäre es wünschenswert, in 2023 das Gesetz zu schreiben und in 2024 mit der Umsetzung des Konzepts zu starten“, betonte Burmester.